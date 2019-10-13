TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad’da düzenlenen Parlamentolararası Birlik Genel Kurulu öncesi bir dizi görüşme gerçekleştirdi.



İlk olarak PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile bir araya gelen TBMM Başkanı Suriye’de devam eden Barış Pınarı Harekatı’na değindi. Şentop, askeri operasyondan başka çare kalmadığını vurguladı:



“Türkiye, bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemek için askeri operasyona kadar tüm yolların denendi. Tüm çabaya rağmen maalesef sonuç alınamadı. Ve Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak askeri operasyon başlattı.”



Askeri harekata yönelik ciddi bir algı operasyonu yürütüldüğüne de dikkat çeken Meclis Başkanı Şentop, Türkiye’nin milyonlarca sivile ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Ancak özellikle bazı Avrupa ülkelerinin terör örgütüne lojistik imkanlar sağladığının belgelendiğini buna rağmen Türkiye’yi hedef aldıklarını belirtti.





TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve beraberindeki heyeti de kabul etti. Şentop görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye için taşıdığı öneme vurgu yaparak, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin yürüttüğü askeri operasyona değindi. Meclis Başkanı Şentop, Türkiye'nin hemen sınırın yanı başında bir terör yapılanmasına müsaade etmesinin mümkün olmadığını belirterek, operasyona yönelik eleştirileri üzüntü ile karşıladığını belirtti.



Şentop “Biz Türkiye’nin terör ile mücadelesinde ve Barış Pınarı Harekatı ile yürüttüğü operasyonda KKTC’nin desteğini de yanımızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise Türkiye’nin desteği ile bugünlere geldiklerini belirterek, “Türkiye’nin yaşadığı her sıkıntı KKTC’yi de etkiliyor. Bu nedenle Türkiye’nin hassasiyetlerine karşı duyarlıyız” ifadelerini kullandı.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Süleyman Şenin ve beraberindeki heyet ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerarası görüşmede ikili ilişkiler değerlendirilirken Suriye’de devam eden operasyona atıf yapan Şentop, Türkiye’nin terörle mücadeleden taviz vermeyeceğini tekrarladı.

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