TBMM Başkanı Şentop'tan, Bakan Soylu ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

''Suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi" tartışması sürüyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iddialarla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''MEKTUPTA PAYLAŞILAN BİR İSİM YOK''



Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü belirten Şentop, ''Dün Sayın Bakan beni ziyaret etti ve yazılı cevabını da getirdi. Mektupta paylaşılan bir isim yok. Kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil'' dedi.

Şentop, şöyle konuştu:

''Bir siyasetçinin para aldığına dair açıklama olmuştu. İçişleri Bakanımıza bir mektup yazmıştım milletvekillerimizin kendilerini töhmet altında hissettiğini bu konuda adli mercilere belgelerin verilmesini talep etmiştim. Dün Sayın Bakan beni ziyaret etti yazılı olarak cevabını getirdi. Bakan Soylu'nun kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil. Tüm iddialarla ilgili adli makamlara başvurulmuştur diyor. Konunun bundan sonraki kısmı adli çalışmalar kapsamında olacaktır. İsim paylaşmadı. Adli mercilerle paylaşıp paylaşmadığını bilmiyorum.''