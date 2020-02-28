TBMM Başkanı Şentop'tan İdlib oturumu açıklaması

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu rejim saldırısı sonrası Meclis'in olağanüstü toplanması talebine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dün itibariyle İdlib'de bölgede 33 şehidimiz var 32 vatan evladımız yaralı. Milletimizin ciğerini dağlayan bir olay şehitlerimiz. Geceden beri ben de takip ediyorum bilgileri. TSK bu saldırıyı gerçekleştiren rejim güçlerine karşı büyük operasyonlar gerçekleştirdiler. Bunlar devam ediyor. Biz bölgede gerginliğin tırmanmaması için gerekeni yapıyoruz.

CHP Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılması ile ilgili talepte bulundu. Meclis'teki milletvekili tam sayısının 5'te biri milletvekili bunu talep edebiliyor. Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurul'u toplantıya çağıramayacağım. Salı günü, hem verilecek bilgilerin niceliği hem de niteliği bakımından Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var.''