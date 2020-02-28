TBMM Başkanı Şentop'tan İdlib oturumu açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, rejimin İdlib saldırısı sonrası Meclis'in olağanüstü toplanması talebine ilişkin, "Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurul'u toplantıya çağıramayacağım. Salı günü Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceği kanaatim var" dedi.

ntv.com.tr 28.02.2020 - 18:55 | Son Güncelleme : 28.02.2020 - 19:07

tbmm başkanı şentop.jpg

İlişkili Haberler

Son dakika haberi: Suriye İdlib'de 33 şehit, 32 yaralı

Son dakika haberi: Suriye İdlib'de 33 şehit, 32 yaralı

Türkiye şehitlerine ağlıyor (Acı haber sonrası ünlülerden paylaşımlar)

Türkiye şehitlerine ağlıyor (Acı haber sonrası ünlülerden paylaşımlar)

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İdlib açıklaması

AK Parti'den İdlib için kapalı oturum talebi

AK Parti'den İdlib için kapalı oturum talebi

CHP Sözcüsü Öztrak: TBMM'yi bugün kapalı oturuma çağırıyoruz

CHP Sözcüsü Öztrak: TBMM'yi bugün kapalı oturuma çağırıyoruz

son dakika haberi! 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu rejim saldırısı sonrası Meclis'in olağanüstü toplanması talebine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dün itibariyle İdlib'de bölgede 33 şehidimiz var 32 vatan evladımız yaralı. Milletimizin ciğerini dağlayan bir olay şehitlerimiz. Geceden beri ben de takip ediyorum bilgileri. TSK bu saldırıyı gerçekleştiren rejim güçlerine karşı büyük operasyonlar gerçekleştirdiler. Bunlar devam ediyor. Biz bölgede gerginliğin tırmanmaması için gerekeni yapıyoruz.

CHP Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılması ile ilgili talepte bulundu. Meclis'teki milletvekili tam sayısının 5'te biri milletvekili bunu talep edebiliyor. Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurul'u toplantıya çağıramayacağım. Salı günü, hem verilecek bilgilerin niceliği hem de niteliği bakımından Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var.''

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...