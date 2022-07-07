TBMM Başkanı Şentop'tan 'Sağlıkta şiddet' açıklaması

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis personeli ile bayramlaşma törenine katıldı.

Bayramlaşmanın ardından soruları yanıtlayan ​​​Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda mayıs ayı sonunda yeni düzenleme yapıldığını hatırlatarak, ''Bu olayları sonlandırmak için gerekli adımları Meclis olarak atmaya hazırız'' dedi.

Şentop, ''Bu konuda daha ciddi bir hassasiyetin oluşmasını kamuoyundan bekliyorum. Şüphesiz üzücü bir olay. Onlara karşı böyle bir davranış normal, anlayış olamayacak bir iştir'' diye konuştu.

SALİHE AYDENİZ'İN DOKUNULMAZLIĞI

Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığına ilişkin de açıklama yapan Şentop, ''Sembolik anlamı olan milletimiz nezdinde infial yaratan bir işlem milletimizin gözünde cerayan ediyor. Karma komisyon 22 Temmuz'da toplanmayı planlıyor'' sözleriyle sürecin devam ettiğini belirtti.