TBMM Başkanı Şentop'tan 'Sağlıkta şiddet' açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları sonlandırmak için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını açıkladı.

Haberler 07.07.2022 - 13:16

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Sağlıkta şiddet' açıklaması

İlişkili Haberler

Doktor Ekrem Karakaya kimdir? (Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı)

Doktor Ekrem Karakaya kimdir? (Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı)

Polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili ilk karar

Polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili ilk karar

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

Başkanı , Meclis personeli ile bayramlaşma törenine katıldı.

Bayramlaşmanın ardından soruları yanıtlayan ​​​Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda mayıs ayı sonunda yeni düzenleme yapıldığını hatırlatarak, ''Bu olayları sonlandırmak için gerekli adımları Meclis olarak atmaya hazırız'' dedi. 

Şentop, ''Bu konuda daha ciddi bir hassasiyetin oluşmasını kamuoyundan bekliyorum. Şüphesiz üzücü bir olay. Onlara karşı böyle bir davranış normal, anlayış olamayacak bir iştir'' diye konuştu.

SALİHE AYDENİZ'İN DOKUNULMAZLIĞI

Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığına ilişkin de açıklama yapan Şentop, ''Sembolik anlamı olan milletimiz nezdinde infial yaratan bir işlem milletimizin gözünde cerayan ediyor. Karma komisyon 22 Temmuz'da toplanmayı planlıyor'' sözleriyle sürecin devam ettiğini belirtti. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...