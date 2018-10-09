TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya'da, Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı Açılış Töreni'nde konuştu.



Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ekonominin silah ve baskı aracı olarak kullanılmasını kabul edilemez olarak görüyoruz. Tek yanlı dayatmalar ve ülkelerin egemenlik haklarını gözardı eden yaklaşımlar rahatsız edicidir. Ambargolar kısıtlamalar kanun dışı kararlar doğal olarak ülkeleri yeni arayışlara sürüklemektedir. Türkiye olarak dış ticarette karşılıklı olarak ulusal para kullanılması fikrini önemsiyor ve destekliyoruz. Sınır aşan sorunlara sınır aşan çözümler üretmeliyiz. Çözüm ortaklığı da yapmamız gerekiyor. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı asırlar boyu bizim yönetim felsefemiz olmuştur.''