TBMM Başkanlık Divanı Üyelik seçimine dair karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, 12 Haziran tarihli Genel Kurulun 96’ncı birleşiminde, yapılan seçim sonucuna göre TBMM Başkanvekilliklerine CHP milletvekili Tekin Bingöl, MHP milletvekili Celal Adan, AK Parti milletvekili Bekir Bozdağ ve DEM Parti milletvekili Pervin Buldan seçildi.

Katip Üyeliklere AK Partiden İshak Şan, İbrahim Yurdunuseven, Kurtcan Çelebi, Rümeysa Kadak, Adil Biçer ve Havva Sibel Söylemez, CHP’den Müzeyyen Şevkin, Nermin Yıldırım Kara ve Nurten Yontar ile Yeni Yol Partisinden Mustafa Bilici seçildi.

İdare Amirliklerine ise AK Partiden Hasan Turan, Fehmi Alpay Özalan ve İbrahim Eyyüpoğlu, MHP’den Sermet Atay, CHP’den Harun Özgün Yıldızlı ve DEM Partiden Salihe Aydeniz seçilen milletvekilleri oldu.

