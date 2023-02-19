TBMM çalışmalarına verilen ara uzatıldı (Meclis'in açılış tarihini Elitaş duyurdu)

Meclis'in açılış tarihiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), deprem felaketi nedeniyle çalışmalara 28 Şubat'a kadar ara verme kararı aldı.

TBMM çalışmalarına verilen ara uzatıldı (Meclis'in açılış tarihini Elitaş duyurdu)

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."

felaketinin ardından TBMM çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara vermişti. Bu süre milletvekilerinin deprem bölgelerinde olması sebebiyle bir hafta daha uzatılmış oldu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin de bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak uzatma kararı ile düzenlemenin yasalaşma süreci Mart ayına kaldı.

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