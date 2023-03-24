TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı: MSB, Jandarma ve Emniyet yetkilileri sunum yaptı

Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Bütün Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, depremin ilk günü arama kurtarma faaliyetine 41 bin 897 personel ile başlandığı bilgisini verdi. Korkmaz, "Batı illerinde sadece mevcudun yüzde 5'i bırakılarak, İstanbul'da bir tabur, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'ni koruyan bir tabur ve bölgesel dağıtım gözetilerek İzmir, Antalya, Burdur'da da birer bölük bırakılmış bunun haricinde kalan bütün birlikler, 3 komando tugayı,13 komando taburu, 51 asayiş komando bölüğü ikinci gün itibarıyla deprem bölgesine sevk edilmiştir." dedi.



Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerine ilişkin bilgi veren Korkmaz, halihazırda 550-600 arasında profesyonel eğitimli JAK personelinin bulunduğunu bildirdi. Korkmaz, "Bölgeye gönderdiğimiz 37 JAK timi tarafından bu faaliyetlerde 648 vatandaş enkazdan sağ kurtarılmış, 2 bin 46 vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşılmıştır maalesef. Tüm jandarma birlikleri tarafından ise toplam 12 bin 428 vatandaşımız kurtarıldı, 7 bin 158 vatandaşımızın ise cenazesi çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.



Korkmaz, milletvekillerinin jandarma asayiş komando bölüklerinde bir time arama kurtarma eğitimi ve techizatı verilmesi önerisine, "Her jandarma asayiş komando bölüğünde bir time arama kurtarma eğitimi ve teçhizatı verilir mi? Bununla ilgili depremin üçüncü günü çalışmaya başladık. Bu çok güzel bir fikirdi zaten. Böyle firiklerimiz vardı ama her komando bölüğünün bir timinde basit arama kurtarma timi bulunsun malzemeler olsun. Kurtarma sağlayalım." yanıtını verdi.



PAK BİRLİKLERİNİN SAYISININ ARTIRILMASI



Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan da deprem bölgelerinde 216 personelin hayatını kaybettiğini, bölgede şu anda 77 bin 375 personelin görev yaptığını kaydetti.



Mercan, bölgede bin 124 Polis Arama Kurtarma (PAK) personeli ile yapılan çalışmalar sonucunda bin 151 vatandaşın enkazdan sağ olarak kurtarıldığını, 4 bin 584 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Hayatını kaybeden vatandaşların kimlik tespit işlemlerine ilişkin de bilgi veren Mercan, "3 bin 755 cenazenin sadece parmak iziyle tespit edilmesi sağlanmıştır. Halen DNA örneği aldığımız, mezarlarını bildiğimiz ancak kimliklendiremediğimiz bin 297 vatandaşımız var, çalışmalar devam etmekte." dedi.



Mercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında bakım ve gözetim altında 39 çocuk ve Sağlık Bakanlığı kurumlarında tedavisi devam eden 33 çocuk ve iki yetişkinin kimlik tespit çalışmasının devam ettiğini bildirdi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal da milletvekillerin PAK ekiplerinin sayısının artırılması önerisine ilişkin, "1124 personelimiz bölgede görev yaptılar. PAK birliklerinin sayısını artırmayla ilgili çalışma devam ediyor. Bölge bölge düşünüyoruz."dedi.

"ASKER KIŞLADAN GEÇ ÇIKTI" İDDİASI



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen de depremin ardından saat 04:30'da tüm birimlerden rapor istendiğini belirterek, depremin ilk saatlerine ilişkin şu bilgileri verdi:



"Depremin akabinde saat 04.30'da tüm birimlerden durum raporu istenmiş, aynı saatte Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'Hazır olun' emri verilmiştir. 04.30 ile 04.35 arasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı Yardımcılığı İslahiye'de, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı da Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşları kışla içerisindeki emniyetli bölgelere alarak barınmalarını sağlamışlardır. Saat 05.00'te Bakanlığımız bünyesinde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi teşkil edilmiş, aynı saatte Antakya 2. Hudut Alay Komutanlığı arama kurtarma ve halka yardım faaliyetlerine başlamıştır. Saat 05.10'da Milli Savunma Bakanımız tarafından Cumhurbaşkanımıza Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili ilk raporlar sunulmuş, Hatay'da bir binamızın yıkıldığı, 3 erimizin şehit olduğu bilgisi verilerek Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanıyla birlikte Hatay'a hareket edileceği arz edilmiştir. Saat 05.15'te 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı Yardımcılığı İslahiye'de Müge Sitesi'nde arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştır. Saat 05.15'te, depremden 58 dakika sonra.



05.45'te 2. Ordu Karargahı'ndaki askerler arama kurtarma faaliyetlerine başlamış, Hakim Bey ve Behiç Bey apartmanlarında 2 sağ afetzedeye ulaşmışlardır. 06.00'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından da İskenderun'da arama kurtarma faaliyetleri başlatılmıştır. 06.17'de 2 . Ordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından Malatya'da yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 8'i sağ, 3'ü vefat olmak üzere 11 afetzedemiz 06.17 itibarıyla çıkarılmıştır."