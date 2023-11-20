TBMM Dilekçe Komisyonu’na 7 ayda 5 bin başvuru (Emekliliğini soran da yazdı, takımının stadyum zeminini şikayet eden de)

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu’na, 28. Dönem’in başlangıcı olan 15 Mayıs’tan bu yana 4 bin 817 başvuru yapıldı.



Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği toplantılarda 4 bin 275 dilekçe hakkında karar verdi. Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesi devam ediyor.



Komisyona gelen başvuruların ilk sırasında yaklaşık 1800 dilekçe ile “çevre yönetimi” yer aldı. İkinci sırada, 780 başvuru ile çalışma hayatı ve emeklilikle ilgili konular, üçüncü sırada 575 dilekçe ile adalet hizmetleri bulunuyor. Başvuru sayısına göre sıralama, askeri işlemler, şehircilik (konut-barınma), eğitim hizmetleri, sosyal hizmetler, mahalli hizmetler, sağlık hizmetleri ile vergi ve mali hizmetler olarak devam ediyor.



Dilekçe Komisyonuna bu dönemde en çok başvuru İstanbul’dan yapıldı. 1347 kişi ya da kurumun komisyona başvurduğu İstanbul'u, 482 dilekçe ile Ankara, 264 dilekçe ile İzmir takip ediyor. Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Kayseri, Adana ve Mersin de en çok başvuru yapılan diğer iller olarak listede yer aldı.



“KOMİSYONUN 140 YILLIK GEÇMİŞİ VE ARŞİVİ VAR”



TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, komisyonun tarihçesi, yapısı ve işleyişine ilişkin bilgi verdi.



Dilekçe Komisyonunun, Osmanlı döneminden beri faaliyet gösterdiğini, 140 yıllık bir geçmişe ve arşive sahip olduğunu belirten Karamık, ilk olarak 1876 tarihli Kanuni Esasi’de, daha sonra 1924, 1961, 1982 anayasalarında da yer alan Dilekçe Komisyonu’nun Meclisi Mebusandaki adının “Arzuhal Encümeni”, Büyük Millet Meclisindeki adının da “İstida Encümeni” olduğunu aktardı.



TBMM’ye bireysel başvuru yapılabilen üç komisyondan biri olduklarını anlatan Karamık, “Bulunduğum her ortamda Dilekçe Komisyonundan bahsediyorum. Özellikle gençlerin, kadınların bu demokratik hakkı kullanmalarını öneriyorum. Çünkü gençler ve kadınlardan az dilekçe alıyoruz. Burası demokrasinin gerçekleştiği bir ortam. Vatandaş fikrini, önerisini, şikayetini, isteklerini dilekçe yoluyla bildirerek aslında ülke yönetimine katılmış oluyor.” diye konuştu.



TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı’nda olduklarını anımsatan Karamık, şu ana kadar 4 bin 817 başvuru aldıklarını; bu dönemde en çok iklim değişikliği kanun taslağı gündemde olduğu için çevre yönetimiyle ilgili dilekçelerin başı çektiğini söyledi.



STADYUMUN ZEMİNİNDEN ŞİKAYET ETTİ



Karamık, Komisyona her dönem ilginç ya da gülümseten başvuruların da geldiğini söyledi.



Trendyol Süper Lig’de mücadele eden bir takımın taraftarının Komisyona yaptığı başvurudan bahseden Karamık, “Takımın maçlarını oynadığı stadyumun zemininden şikayet ediyordu. Sanırım bu sorunun şehrin takımının performansını etkilediğini ve bir an önce zeminin düzeltilmesini istiyordu. Bir vatandaşımız da MOBESE kayıtlarından kaybolan kedisinin aranmasını istiyor. Banyosunun tavanının aktığından şikayet eden bir dilekçe sahibi de komşusunu mahkemeye verdiğini ama mahkemenin çok uzadığını, bunun hızlandırmamızı talep ediyor.” ifadelerini kullandı.



Üniversitelerden mezun olanların sadece mezun oldukları bölümlerde istihdam edilmesinin zorunlu olması, İstanbul’da simit satışı yapılan tezgahların hijyenik olmadığı için denetimlerin arttırılması gibi dilekçeler de aldıklarını aktaran Karamık, şunları kaydetti:



“Gülümseten dilekçeler her konuda her yerden geliyor. Bir diğer dilekçe sahibi camilerden günün her saatinde istifade edilmesi için her gün bir caminin nöbetçi olarak açık tutulmasını istiyor. Cezaevlerinden özellikle nakille ilgili çok dilekçe alıyoruz ama bu defa cezaevinden gelen bir dilekçede, cezaevinde muhabbet kuşları ve kafes sayısının arttırılması isteniyor.”