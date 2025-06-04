TBMM Dilekçe Komisyonu'na ilginç başvurular

Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan vatandaşların TBMM'ye ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen Dilekçe Komisyonu, 28'inci Yasama Dönemi içerisinde yürüttüğü faaliyetler ile ilgili rapor hazırladı.

Rapora göre; 28'inci Yasama Döneminde komisyona 19 bin 531 başvuru yapıldı. Başvuruların 9 bin 406'sı karara bağlandı.

BAŞVURULARI YAPANLARIN YÜZDE 73'Ü ERKEK

Başvuruların yüzde 85'i elektronik ortamda yapılırken, başvuru yapanların yüzde 73'ü erkek, yüzde 27'si kadınlardan oluştu.

Komisyona en fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapıldı.

Başvuruların yüzde 21'i çalışma ve sosyal güvenlik, yüzde 15'i adalet hizmetleri, 2 bin tanesi çevre yönetimi, yüzde 52'si ise diğer alanlardan oluştu.

Komisyona gelen dilekçelere göre; "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi" ve "Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu" kuruldu.

Raporda ayrıca Isparta, Bafa Gölü, İstanbul ve Londra'da yapılan yerinde inceleme ziyaretlerine yer verildi.

