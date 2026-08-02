TBMM Dilekçe Komisyonu'na ilginç talepler. "İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun"

Türkiye 'nin dört bir yanında yaşayan vatandaşların TBMM 'ye ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen Dilekçe Komisyonu, yürüttüğü faaliyetler ile ilgili rapor hazırladı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna Temmuz ayında bin 610 başvuru yapıldı.



Dilekçelerden 207'si kadınlardan gelirken, Komisyona en çok çalışma ve sosyal güvenlik alanı ile adalete ilişkin konularda başvuruldu. En çok başvuru yapan iller ise sırasıyla İstanbul , Ankara ve İzmir oldu.

DİKKAT ÇEKEN BAŞVURULAR

Komisyona verilen dilekçelerde, bedelli askerlikte, dron eğitimi verilmesi, özel dedektiflik şirketlerinin faaliyetlerinin yasaklanması, seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilmesi, okul bahçelerinin yaz tatilinde mahalle çocuklarının kullanımına açılması ve İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkent yapılması yönünde taleplerde bulunuldu.

Ege isminin kullanımının yasaklanarak mevcut isimlerin Efe olarak değiştirilmesi de talep edildi.



Dilekçe Komisyonuna başvuran bir kişi, resmi nikah sırasında edilen evlilik yemininin yasaklanması, evlilik çağındaki kişiler için doğrudan bu alana odaklanmış resmi bir devlet kurumunun kurulmasını istedi.



Bir vatandaş ise kamu kurumlarının sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasını, duyuru ve bilgilendirmelerin sosyal medya yerine resmi internet siteleri ve yerli platformlar üzerinden yapılmasını istedi.



Dilekçe Komisyona gelen taleplerden dikkati çeken bazıları şöyle:

"Suç olaylarında kullanılmasının önlenmesi amacıyla sivri uçlu bıçakların üretiminin yasaklanması, ülkenin belli bölgelerinde başlık parası uygulamasının yasaklanması, AVM'lerin pazar günü kapalı olması, tüm devlet kurumlarında kartlı mesai kontrol sistemine geçilmesi, annelere asgari ücret verilmesi ve çocuk başına asgari ücret düzeyinde yardım yapılması, kamuda memur olanların mesaisinin haftada 4 gün olarak düzenlenmesi, ülke genelini etkileyen doğal afet durumlarında kiraların 2 yıl boyunca sabit tutulması, kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörü açık konuşmanın yasaklanması, kamu personel alımlarında akademik not ortalamasının esas alınması."

“DİLEKÇE HAKKI TOPLUMSAL BEKLENTİLERİ MECLİS'E TAŞIMANIN EN ETKİLİ YOLU”

Komisyon, sorunların çözüme kavuşturulması ve taleplerinin karşılanmasında aktif rol üstleniyor. Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, dilekçe hakkının toplumsal beklentileri Meclis'e taşımanın en etkili araçlarından biri olduğunu belirtti.