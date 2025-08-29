Kurtulmuş, "Filistin davası bizim için milli bir davadır. Özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye destek olacağımıza söz veriyorum." diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM ), Gazze için olağanüstü toplandı. TBMM Genel Kurulu’ndaki toplantı sonunda yapılan oylamada, " İsrail ’in Gazze ’deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım" hakkında “Meclis Başkanlığı Tezkeresi” oy birliğiyle kabul edildi. 9 maddeden oluşan tezkerede, "Uluslararası toplumu, İsrail ’i Gazze’de kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye, silahlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaşımını sağlamaya zorlamak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz" çağrısı yapıldı. Tezkerede, İsrail hükümetinin, soykırım politikalarından vazgeçene kadar, BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısı yapıldı.

"GAZZE'YLE SINIRLI KALMAYACAK"



Kurtulmuş'un konuşmasının ardından kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Geçtiğimiz yıl İsrail'in stratejisinin Gazze'yle sınırlı kalmayacağını ifade etmiştim. Öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz. İsrail temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Türk milleti, Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir." dedi.

"İSRAİL'İN DEVLET TERÖRÜ SÜRÜYOR"

Fidan, "Filistinlilerin tehcirine karşıyız. Böyle bir plan bizim nezdimizde hükümsüzdür" diye belirtti.

Fidan, "Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam etmekte. İsrail Gazze'de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor. Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail'in devlet terörü sürmektedir." dedi.

"TİCARİ İLİŞKİLERİ KESTİK"

"İsrail-İran arasındaki gerilim ise tüm bölge için risk teşkil etmektedir." diyen Fidan, "İsrail'le tüm ticari ilişkileri kestiklerini vurguladı.

"BÜTÜN BÖLGEYİ ATEŞE ATAR"

Fidan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmayacağını bütün bölgeyi ateşe atacağını ifade etti.

Fidan, "Gazze'de işlenen vahşet insanlık tarihin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir." dedi.

"TEMASIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

"Gazze'deki acı tabloya rağmen zulme karşı duruşumuz sayesinde batılı ülkeler iki devletli çözümü benimsemeye başlamıştır." diyen Fidan, "İngiltere ve Fransa'nın aralarında olduğu ülkeler Filistin devletini tanıma kararını duyurmuşlardır. Gayretlerimiz sayesinde İsrail'in sahte meşruiyet zemini çökmüştür. Yaşanan vahşetin büyüklüğü karşısında maske düşmüştür. Batı vicdan muhasebesine mecbur kalmıştır. İspanya, İrlanda gibi ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

"HAVADAN YARDIM İÇİN CUMHURBAŞKANIMIZ ONAY VERDİ"



Hakan Fidan, Gazze'ye yardım konusunda bir soru üzerine "Filistin'e havadan yardım yapılması konusunu Cumhurbaşkanımıza ilettik. Onay verdi. Uçaklarımız hazır. Hava sahasının açılmasıyla ilgili Ürdün onay verdiği an gitme durumundayız. Havadan yardım atma kozmetik operasyondur ama buna rağmen yardım 1 gram bile olsa, o yardımın gitmesine varız."

TEZKERE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Toplantı sonunda "İsrail’in Gazze’deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım" hakkında “Meclis Başkanlığı Tezkeresi” oy birliğiyle kabul edildi. Numan Kurtulmus'un imzasını taşıyan 9 maddelik tezkerede şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Filistin halkına karşı on yıllardır sürdürdüğü işgal, imha ve ilhak politikalarını, son iki yıldır özellikle Gazze’de bir soykırıma dönüştürmüştür.



İsrail’in sürdürdüğü soykırım, kıtlık ve açlık politikaları on binlerce cana mal olmuştur. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze halkını açlığa ve kıtlığa kasten mahkûm ettiği BM ve diğer uluslararası kuruluşlarca da ifade edilmiştir.



Gazze’yi işgal operasyonunu genişletme kararı alarak katliamlarına ve zulme devam eden İsrail, son iki yılda büyük çoğunluğu kadın ve çocuk 70 bine yakın insanı öldürmüş, 150 binden fazla kişiyi yaralamış, bölgenin sivil altyapısını imha etmiştir.



Filistinli kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılar soykırımcı İsrail güçlerince adeta bir ölüm ve açlık hapishanesine mahkûm edilmişlerdir. Bu canice eylemleriyle yetinmeyen Netanyahu ve çetesi, Filistinlileri yok etme çabasını bir üst aşamaya taşıyarak Gazze dahil tüm Filistin yerleşimlerini ilhak etme politikasını uygulamaya koyma aşamasına gelmiştir.



İsrail; Kudüs ve Batı Şeria’da da işgal güçleri ve yasadışı yerleşimciler vasıtasıyla Filistinlilere uyguladığı şiddeti artırmış; toprak işgalini, yasadışı yıkımları ve yasadışı yerleşim inşasını hızlandırmıştır.



Ne yazık ki Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi dışında hiçbir küresel kurum İsrail hükümetinin hukuksuz kararlarını ve katliamlarını durdurmaya yönelik bir girişimde bulunmamaktadır.



Neredeyse yeryüzünün her karışında insanlık cephesinin yükselen sesi, bu zulme sessiz kalan ya da destekleyen hükümetleri son zamanlarda Filistin halkının yanında durmaya zorlamaktadır.



Bu karanlık tablonun umut veren tarafı ise daha önce sessiz kalan ya da İsrail’e destek veren bazı devletlerin Filistin’i tanımaya ve İsrail’i boykot etmeye yönelik kararları devreye almasıdır. Gelinen aşama insanlık vicdanının büyük bir başarısıdır.



Bugün burada TBMM olarak bizler Filistin halkıyla dayanışmaya ve İsrail’in durdurulmasına yönelik tekliflerimizi ve çağrımızı dünya parlamentolarına iletmek için toplanıyoruz.



Ümit ederiz ki bizimle beraber insanlığın sesini ve vicdanını yükseltmeye destek olacak dünya parlamentoları da bu çağrımıza katılır ve hep birlikte harekete geçeriz.



9 MADDELİK TEZKERENİN DETAYLARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu olarak;

1. Filistin halkının İsrail tarafından on yıllardır maruz bırakıldığı işgal, imha ve ilhak uygulamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz.



2. Filistin halkına yönelik katliamların ve son olarak Gazze’de kıtlığın bir imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiğini vurguluyoruz.



3. Uluslararası toplumu, İsrail’i Gazze’de kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye, silahlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaşımını sağlamaya zorlamak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz.



4. Kudüs ve Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim faaliyetlerini ve Filistin halkına yönelik şiddeti telin ediyoruz.



5. Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin temin edilmesi çağrısında bulunuyoruz.



6. 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu kayda geçiriyoruz.



7. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanların kutsal mekanlarına siyonist rejim tarafından yapılan saldırı ve provokasyonların mutlaka durdurulması gerektiğini vurguluyoruz.



8. İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar, BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz.



9. Tüm ülke parlamentolarını;



- İsrail ile olan tüm askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya, Filistin halkına yönelik uygulanan ambargoyu kırmaya yönelik acilen harekete geçmeye;



- İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki soykırım ve sömürge politikalarını reddetmeye ve kınamaya;



- Filistin halkının meşru haklarını savunmaya, iki Devletli çözüm perspektifini korumaya ve Filistin Devleti’ni tanımayan ülkeleri de Filistin’i tanıma çağrısında bulunmaya;



- 18 Nisan 2025 tarihinde, İstanbul’da TBMM öncülüğünde tesis edilen “Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu”na katılmaya davet ediyoruz.



Bu çerçevede, bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmî Gazete’de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."



TBMM NEDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI?



CHP başta olmak üzere, DEM Parti, Yeni Yol Grubu, Yeniden Refah, Türkiye İşçi Partisi, EMEP ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasıyla, Gazze'deki son durumu konuşmak üzere Meclis olağanüstü toplantıya çağrılmıştı.



Çağrıya olumlu yanıt veren Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün saat 14.00’te olağanüstü toplantının yapılmasını kararlaştırmıştı.