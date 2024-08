TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor

9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sundu.

Yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan çağrı üzerine olağanüstü toplantı bugün yapılacak. TBMM Genel Kurulu’nu, Bekir Bozdağ yönetecek.

Muhalefet, Anayasa Mahkemesi'nin "milletvekilliğinin düşürülmesini sağlayan Yargıtay kararı yok hükmünde" şeklindeki son kararına uygun adım atılmasını istiyor.

Olağanüstü toplantılar, Meclis üye tam sayısının 5'te birinin imzasıyla yapılabiliyor. Bu nedenle, bugün yapılacak toplantı, Atalay'a kesin olarak Meclis yolu açacak bir gelişme değil.



Bunun için Anayasa Mahkemesi'nin kararının yeniden okunması ya da Atalay'ın yeniden yargılama sonucunda infazın durdurulma kararının çıkması gerekiyor.



ANAYASA KARARI



Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.



Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermediği açık olan kararlara yer verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşmesine yönelik işlem tesis edilerek fiili (de facto) bir durum oluşturulduğu ifade edilen kararda, “Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi’nce karar verilmesi mümkün değildir” denilmişti.



Mahkeme, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.