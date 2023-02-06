TBMM Genel Kurulu deprem nedeniyle çalışmalarına bu hafta ara verecek

TBMM Genel Kurulu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle çalışmalarına bu hafta ara verildi.

TBMM Genel Kurulu deprem nedeniyle çalışmalarına bu hafta ara verecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki nedeniyle 'nin çalışmalarına bu hafta ara verileceğini bildirdi.

Elitaş, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, sabaha karşı 'yi derinden üzen, 10 ili kapsayan büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

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TBMM'nin görevinin başında olduğunu bildiren Elitaş, "Tüm siyasi parti grup başkanvekilleriyle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, siyasi partilerin uzlaşmasıyla bu hafta TBMM'nin Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara vermeyi kararlaştırdık. Milletvekillerimizi de bölgedeki insanlarımızın yanında olmak, onların acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak üzere görevlendireceğiz." diye konuştu.

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