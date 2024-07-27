TBMM Genel Kurulu toplandı

Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.



İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Tapu ve veraset işlemlerinde vatandaşların yaşadığı sorunlar", CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Tokat'taki dağ ve çevre sorunu", AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapması" konularında gündem dışı konuşma yaptı.



İYİ Parti Denizli Milletvekili Öztürk, veraset işlemlerinin nasıl yapıldığını anlatarak, vatandaşların sıkıcı ve yorucu bir süreçten geçtiğini belirtti. Gelişmiş ülkelerin dijitalleşme sürecini tamamlayarak, devlet dairelerindeki işlemleri büyük ölçüde internet üzerinden yapabildiğini kaydeden Öztürk, işlemlerin yüz yüze yapılmasının vatandaşın zamanını çaldığını ve devletin kaynaklarının verimsiz kullanılmasına neden olduğunu söyledi.



CHP Tokat Milletvekili Durmaz, Tokat'ın İstanbul'dan sonra en çok tarihi eser envanterine sahip bir il olduğunu vurgulayarak, "Ama gel gör ki 22 yıllık AK Parti iktidarıyla coğrafyasının yaklaşık olarak yüzde 46'sı madenlerle ruhsatlandırılıp bu coğrafya tahrip ediliyor." dedi.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasına ilişkin, "Sadece İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olmakla kalmamış, batının timsah gözyaşlarıyla iki yüzlü duruşunu bir kez daha gözler önüne sermiştir." değerlendirmesinde bulundu.