TBMM Genel Kurulu'nda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi

Genel Kurulda önce Türkiye ve Burkina Faso Hükümeti Arasında Havacılık Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.



Teklifin tümü üzerinde konuşan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, ekonomik bağımsızlığı olmayan bir ülkenin siyasi bağımsızlığının söz konusu olamayacağını söyledi.



Türkiye'nin bir yıl içerisinde 211 milyar dolar ödemesi gerektiğini belirten Kaya, "Ne turizm gelirleri ne ihracat gelirleri Türkiye'nin borcunu çevirmeye yeterli olmadığı için maalesef Londra'da finans merkezlerinin kapısında yüzde 9'lara varan borç bulabilmek için oraları su yoluna çevirmiş durumdayız." diye konuştu.



İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise ülkenin gündeminin yoğun olduğunu, vatandaşların büyük dertlerle boğuştuğunu ifade etti.



Kürsüye penguen fotoğrafları koyan Poyraz, "Bugün Gine'nin, Gana'nın, Kongo'nun işlerini halledeceğiz. Dilerim peşinden sıra penguenlere de gelir. Kanadı olup uçamayan diğer kuşlara, başını kuma gömen deve kuşlarına, pembe renkli flamingolara, sonra belki soyu tükenmekte olan kelaynaklara, boylarından ötürü ayrımcılığa uğrayan zürafalara, su aygırlarının sorunlarına sıra gelir. Yeter ki milletin derdi duyulmasın, dermanı bulunmasın." dedi.



Söz isteyen MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise "Hayvanlar üzerinden bir yaklaşım getirirsek mahcup olurlar. Herkesin herkese verebileceği, koyabileceği bir levha vardır. MHP'nin bir türle bağlantısı kurulacaksa biz, Türk milletinin sembolü olarak tarihte var olan bozkurttan başka bir şeyi tanımayız. Bozkurdun huyunu, suyunu, ne olduğunu da arkadaşımız da az bir şey biliyordur." diye konuştu.



CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen bölgede henüz sorunların çözülmediğini savundu.



Bölgede barınma, sağlık, eğitim ve su sorununun tam anlamıyla çözülmediğini dile getiren Mullaoğlu, "Daha dün yağan yağmurlarda vatandaşlarımızın konteynerlerini su basmış, çadırlarda kalanların da çadırları uçmuştur. İnsanlarımız maalesef çok derin acılar yaşamaktadır." dedi.



Görüşmelerin ardından Türkiye ve Burkina Faso Hükümeti arasındaki anlaşmaya dair kanun teklifinin yanı sıra, Türkiye ve Namibya Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Arnavutluk Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Başlığında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

