TBMM Genel Kurulunda 5 HSK üyeliği için seçim yapılıyor

Genel Kurulda, HSK'de boşalan 5 üyelik için seçim yapıldı. HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 344 milletvekili katıldı, 2 boş, 20 geçersiz oy çıktı.



Milletvekillerinin kabinlere girerek oy kullanmaları ile Tasnif Komisyonunun oy pusulası sayımı işlemleri yaklaşık 1 saat sürdü.



Adayların birinci turda aldığı oylar şöyle:



- Yargıtay üyeleri arasından seçilecek birinci üyelik için aday listesi:



Ömer Faruk Aydıner (41)



Fuzuli Aydoğdu (270)



Mustafa Yapıcı (9)



- Yargıtay üyeleri arasından seçilecek ikinci üyelik için aday listesi:



İbrahim Temir (25)



Hakan Türkön (7)



Hakan Yüksel (283)



- Yargıtay üyeleri arasından seçilecek üçüncü üyelik için aday listesi:



Seyfi Han (284)



Şerafettin Saka (15)



Ergün Şahin (14)



- Danıştay üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi:



Kemal Açıkgöz (5)



Cengiz Aydemir (29)



Aysel Demirel (284)



- Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi:



Hasan Oğuz Altınkaynak (12)



Figen Şaştım (11)



Alişan Tiryaki (293)



İlk turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunu, yani 400 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci tur oylamaya geçildi.



İkinci tur oylamada HSK üyelerinin seçimi için üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin oyu aranacak.