TBMM Güvenlik Yönetmeliği'nde düzenleme | Milletvekili araç kartlarına düzenleme geliyor

TBMM Güvenlik Yönetmeliği güncelleniyor.



TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM'deki yeni güvenlik önlemlerine ve İç Güvenlik Yönetmeliği'nde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bütçe çalışmalarına başlandığını ve Meclis'te yoğunluk yaşandığını ifade eden Atay, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısını anımsatarak, güvenlik tedbirlerinin artırıldığını söyledi.



Atay, "TBMM önünde görevli polis memurlarımızın güvenliği için birtakım tedbirler alındı. Güvenlik Daire Başkanlığımız tedbirler aldı. Polislerin can güvenliği açısından 'zırh' denilen sistem konuldu. Araçla girişlerde düzenleme yapıldı. Meclis'e araçla giriş sayıları sınırlandırıldı. Meclis'e, koruma kalkanından geçerek, yaya olarak halkla ilişkiler binasından girilmesini istiyoruz. Araçla girişlerde bir güvenlik zafiyeti olacağı gerekçesiyle ve Meclis içerisinde misafirlerin kullanacağı otopark olmaması sebebiyle sınırlamaya gittik." diye konuştu.



TBMM İç Güvenlik Yönetmeliği'nin de güncelleneceğini belirten Atay, yönetmeliğin güncellenmesiyle ilgili Güvenlik Yönetmeliği Kurulunun oluşturulduğunu, bu konuda çalışma yapıldığını kaydetti.



Milletvekillerine verilen araç kartlarıyla ilgili de çalışma söz konusu olduğunu dile getiren Atay, "Milletvekillerine verilen araç kartlarının, sadece kendisi, birinci derece yakını ve noter kanalıyla kiraladığı araçlara tahsisi söz konusu olacak. İstediği kişiye istenilen şekilde verilmesi söz konusu olmayacak. Çalışmayı yaptıktan sonra TBMM Başkanımıza bu konuyu arz edeceğiz." dedi.



Atay, yönetmelik gereği üç ayda bir TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulunun toplandığı bilgisini paylaşarak, bu toplantının 30 Ekim'de yapılacağını, kartların düzenlemesi ve yönetmeliğin güncellenmesi konularının ele alınacağını anlattı.



TBMM İdare Amiri Atay, Meclis'in sağlıklı ve güvenli çalışması için kurul olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



"AMACIMIZ, VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK"



Yönetmeliğin güncellenmesiyle güvenlik konusunda gerekli değişikliklerin yapılacağına işaret eden Atay, amaçlarının Türkiye'nin kalbinin attığı Meclis'te vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.



Bütçe sürecinde çok sayıda bürokratın Meclis'te bulunduğunu belirten Atay, İç Güvenlik Yönetmeliği'ne uygun şekilde Güvenlik Koordinasyon Kurulu olarak, TBMM'ye gelen misafirlerin, personelin, vatandaşların güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.



Atay, kasım ayında yeni yönetmeliğin yayımlanmasının planlandığını dile getirdi.



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