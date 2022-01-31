TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan HDP'li Semra Güzel kararı

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.

Hazırlık Komisyonu Güzel'e savunma yapması için 31 Ocak'a kadar süre vermişti. Semra Güzel, ''can güvenliğini'' gerekçe göstererek savunma yapmaya gitmedi.

Komisyonda Güzel adına HDP'nin Hazırlık Komisyonu üyesi olan Mehmet Tiryaki savunma yapabileceğini söyledi. Ancak Tiryaki’nin Komisyon üyesi olması nedeniyle bu talebi reddedildi.



Bunun üzerine, Tiryaki, Güzel’in savunma yapabilmesi için süre istedi.



Hazırlık Komisyonu Başkanı Ramazan Can da Güzel’in savunma yapması için çarşamba gününe kadar süre verdi.

