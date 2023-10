TBMM heyeti Gazze'ye gitmeye hazırlanıyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, komisyon üyeleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Derya Yanık, toplantıda, İsrail'in, Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik 18 gündür sivilleri de hedef alarak, yerleşim yerleri, pazar yeri, okul, ibadethane ve hastaneler dahil havadan bombardımana tabi tutarak aralıksız ve yoğun bir şekilde saldırılar gerçekleştirdiğini anlattı.

İsrail'in, yaklaşık 1,5 milyon insanın adeta sıkıştırıldığı küçücük bir kara parçasını karadan, havadan ve denizden bloke ederek, sivillerin tüm insani ihtiyaç ve temel gereksinimlerine, ilaç ve tedavi amaçlı cihazlara ulaşımını engellemek üzere sınır kapılarını da kapatmak suretiyle uyguladığı ambargoya işaret eden Yanık, "İsrail'in, Gazzelileri yerleşim yerlerinden göçe zorlayan tutumunu, insan hakları ve savaş hukukuna dahi aykırı biçimde tüm uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden eylemlerini ve bu eylemler neticesinde 2 binden fazlası bebek-çocuk olmak üzere 5 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesi ve 10 bini aşkın sivilin yaralanmasıyla oluşan insanlık dramını büyük bir endişeyle takip ediyoruz." diye konuştu.



Türkiye'nin, hangi gerekçeyle ve hangi taraftan gelirse gelsin, sivilleri hedef alan saldırılara her zaman karşı olduğunu vurgulayan Yanık, Filistin ve İsrailli siviller ile her iki taraftan rehinelerin can güvenliklerinin sağlanmasının temel öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.