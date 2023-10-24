TBMM heyeti Gazze'ye gitmeye hazırlanıyor

Yanık, şunları kaydetti:



"Türkiye, İsrail'in soykırım ölçüsündeki vahşet içeren saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insanlık dramını durdurmak için siyasi, diplomatik ve insani yardım alanında yapılması gerekenleri ilk günden itibaren en üst düzeyde yerine getirmektedir. Gelinen bu noktada, İsrail'in giriştiği saldırıların savaş suçu ve soykırım olduğu, tüm insanlık vicdanını derinden yaraladığı göz önünde bulundurulduğunda, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünya kamuoyunu, insan hakları ve demokrasi alanında çalışan küresel sivil toplum kuruluşlarını, insan hakları değerlerine sahip oldukları iddiasını taşıyan tüm ülkeleri, hülasa bu alanda sözü ve etkisi olan her kurum ve kişiyi bir an önce İsrail vahşetini durdurmak için aksiyon almaya davet ediyoruz. İsrail'in insani ateşkes ilan etmeye zorlanması için her türlü diplomatik mekanizmanın işletilmesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle ABD ve Avrupa'da kimi yayın organlarının İsrail vahşetini meşrulaştırmak için yayıncılığın tüm evrensel ilkelerini çiğnediklerini görüyoruz. Bu yayın organlarını, insanlığın hizasında durmaya çağırıyoruz."

''İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ YERİNDE İNCELEMEK ÜZERE GAZZE BÖLGESİNİ ZİYARET İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK"

Komisyon Başkanı Yanık, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak bölgede güvenlik ve ateşkesin tesisine katkıda bulunmak üzere BM İnsan Hakları Komitesi ve Kadının Statüsü Komisyonu ile UNICEF başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla temaslarını sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.



Başta bölge ülkeleri olmak üzere Avrupa Parlamentosu ve insan hakları iddiası olan ülke parlamentolarının ilgili komite ve komisyonlarıyla ortak aksiyon için iletişim kurmayı sürdüreceklerini de belirten Yanık, "Tabi olduğumuz mevzuatımızdan aldığımız yetkiyle, yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde incelemek üzere Filistin'in Gazze bölgesini ziyaret için çalışmalarımızı başlattık." diye konuştu.