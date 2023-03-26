TBMM iki önemli düzenlemeyi görüşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündeminde en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltecek kanun teklifi ve 7. yargı paketi var.



Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini görüşecek.



Teklif, geçici işçilere kadro verilmesini de içeriyor.



DEPREM İÇİN MADALYA

18 maddeden oluşan teklifle, depremde görev yapanlara Devlet Üstün Hizmet Madalyası, yurtdışından gelip görev yapanlara da Üstün Fedakarlık Nişanı verilmesi de sağlanıyor.



7. YARGI PAKETİ



Genel Kurul'un gündeminde ise yargıda yeni düzenlemeler içeren Kanun Teklifi olacak.

ANNELERE CEZA ERTELEME



Teklifle, kanser gibi ağır bir hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin ceza infazı ertelenebilecek.



Aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek. Teklifle, çat kapı icra uygulaması da sona erdiliyor.

HACİZ İÇİN HAKİM ONAYI ŞARTI



Haciz kararı ancak, hakim onayından geçtikten sonra, yerine getirilebilecek.



Teklifle ayrıca, kira uyuşmazlıkları arabuluculuk kapsamına alınacak.



KIZILAY SUNUM YAPACAK

Deprem Araştırma Komisyonu'nun da yeni haftada önemli bir toplantısı var. Türk Kızılayı yetkilileri, komisyona bir sunum yapacak.

