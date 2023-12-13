TBMM işçi alımı kura sonuçları açıklandı: Kura sonucu nasıl öğrenilir? (Asıl ve yedek isim listesi)

Noter huzurunda gerçekleştirilecen kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve unvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya unvan sayısının 4 katı yedek aday belirlendi.



İTİRAZ SÜRECİ NASIL OLACAK?



Adaylar itirazlarını, yapılacak tebligatlardan itibaren beş iş günü içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Usulüne uygun yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.