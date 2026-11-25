TBMM İzleme Komisyonu üyelikleri için partilere yazı gönderildi
25.11.2026 10:24
Son Güncelleme: 25.11.2026 10:32
İzleme Komisyonu'nda yer alacak milletvekili isimleri TBMM Başkanlığına bildirilecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş İzleme Komisyonunda görevlendirilecek milletvekilleri için partilerin grup başkanlıklarına yazı gönderdi.
Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşamaya geçildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un 7’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca kurulacak İzleme Komisyonunda görevlendirilecek milletvekilleri için AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarına bir yazı gönderdi.
MİLLETVEKİLİ İSİMLERİ İSTENDİ
Yazıda, milletvekillerinin isimlerinin 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.
Toplam 19 üyeden oluşacak İzleme Komisyonunun siyasi parti gruplarına göre üye dağılımı şöyle:
AK Parti: 9
Yeni Parti: 3
DEM Parti: 2
MHP: 2
CHP: 1
İYİ Parti: 1
Yeni Yol Partisi: 1
İYİ PARTİ VE YENİ PARTİ ÜYE VERMEYECEK
Numan Kurtulmuş, partilere siyasi turlarını gerçekleştirmiş ve görüşmelerde Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu hakkında fikir alışverişinde bulunmuştu.
Kurtulmuş sırasıyla CHP , Yeni Yol ve AK Parti Grubu, MHP, İYİ Parti ve Yeni Parti ile görüşmüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerin ardından daha önce komisyona üye vermeyen ve kanun teklifine de hayır oyu veren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzleme Komisyonu'na katılmayacaklarını ifade etmişti.
Kurtulmuş ile görüşen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de “Bundan sonra kimse bizi düşünerek hesap yapmasın. Hesabını kitabını bizim varlığımıza ve yokluğumuza göre yapsın. Biz bu işin içinde yokuz." diyerek İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini duyurmuştu.
KOMİSYONUN ÇALIŞMA ALANI NE OLACAK?
Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'nun yürütmenin sürdürdüğü süreci millet adına takip edeceğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu süreçte yürütme ile yasama arasındaki işbirliğini temin etmek, sürece ilişkin bütün gelişmeleri TBMM adına takip etmek ve süreçlerde etkili bir şekilde var olmaktır." demişti.
Kurtulmuş, "Komisyonun en önemli vazifelerinden bir tanesi; şimdiye kadar oluşmuş olan toplumsal mutabakatı açık, şeffaf ve toplumu da düzenli bilgilendirmelerle birlikte bu sürecin gelişiminde toplumun da desteğini artırarak devam etmeyi sürdürmektir." şeklinde konuşmuştu.