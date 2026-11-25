KOMİSYONUN ÇALIŞMA ALANI NE OLACAK?

Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'nun yürütmenin sürdürdüğü süreci millet adına takip edeceğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu süreçte yürütme ile yasama arasındaki işbirliğini temin etmek, sürece ilişkin bütün gelişmeleri TBMM adına takip etmek ve süreçlerde etkili bir şekilde var olmaktır." demişti.

Kurtulmuş, "Komisyonun en önemli vazifelerinden bir tanesi; şimdiye kadar oluşmuş olan toplumsal mutabakatı açık, şeffaf ve toplumu da düzenli bilgilendirmelerle birlikte bu sürecin gelişiminde toplumun da desteğini artırarak devam etmeyi sürdürmektir." şeklinde konuşmuştu.