TBMM Komisyonu'ndan ABD ziyareti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD'de hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde görüşmeler gerçekleştirdi.

Oktay, NTV Washington Muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'e yaptığı açıklamalarla hem demokrat hem de cumhuriyetçi senatörlerle verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Oktay, Amerikan siyasetinin iki tarafı arasındaki ilişkilerin dış siyaseti etkilememesi gerektiğine vurgu yaptığını belirtti.

"EMEK SARFETMEMİZ GEREKİYOR"

ABD-Türkiye ilişkilerinin daha iyiye gittiğini ifade eden Oktay, iki yıl önceki ziyaretiyle bugünü karşılaştırdı.

İki yıl önce özellikle Gazze ve Ukrayna Rusya savaşı konusunda anlaşmazlıkları olan Türkiye ve ABD'nin bugün farklı bir noktada olduğunu dile getiren Oktay, "Şu anki oluşan pozisyonu geleceğe taşımakla alakalı çok daha ileriye yönelik emek sarfetmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bugün yapılan hiçbir temasta "Su olmazsa olmaz" denilen bir konu olmadığına vurgu yapan Oktay, "İki ülke arasındaki ilişkilerin son derece sağlıklı gittiği ve daha da ileri taşınması gerektiği konuşuldu." dedi.