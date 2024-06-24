TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polisin şüpheli ölümü

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis Şükrü Alantor, evinde ölü bulundu. Alantor'un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polisin şüpheli ölümü

Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli Şükrü Alantor'dan (40) haber alınamaması üzerine polis ekipleri Alantor'un evine gitti.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Alantor, beylik silahıyla birlikte evinin salon kısmında ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alantor'un kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.

Öte yandan Alantor'un 2012 yılında evlendiği 2013 yılında boşandığı ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.

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