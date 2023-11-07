TBMM lokanta ve işletmelerinde İsrail'i boykot kararı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla, Meclis yerleşkesindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerinin satılmaması kararlaştırıldı.

TBMM lokanta ve işletmelerinde İsrail'i boykot kararı
AK Parti'li belediyelerden İsrail menşeli ürünlere boykot çağrısı

AK Parti'li belediyelerden İsrail menşeli ürünlere boykot çağrısı

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Başkanlığından yapılan açıklamada, Meclis'in, Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünlerinin Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacağı kaydedildi.

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