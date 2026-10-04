TBMM mesaisine başlıyor. Türk Kızılay Kanunu Teklifi görüşülecek

Yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlayan Meclis, ilk mesaisini 6 Ekim Salı günü yapılacak. Genel Kurul'da Türk Kızılay Kanunu Teklifi ele alınacak.

Teklifle Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye 'ye gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak.

Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde, Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI MECLİS'TE SUNUM YAPACAK

Meclis'te salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu da toplanacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan , Komisyonda sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

Meclis Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda da Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.