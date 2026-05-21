TBMM Okul Olaylarını Araştırma Komisyonu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a gidecek

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırını araştırma komisyonu, Kahramanmaraş ziyaretinin ardından ilk kez toplandı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Hilmi Demir, iki şehirdeki saldırganların profillerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Demir çocuklarda “Toplumun bütün değerlerini reddeden bir profil var. Eğitim sistemine karşı, sadist, ailesinden nefret ediyor” diye konuştu.

Çocukların birbirleri ile dijital ağlar üzerinden şiddeti yücelten manifestolar aracılığıyla iletişime geçtiklerini de anlatırken, “Bu çocukların bilgisayar oyunları ile terörize olduğunu görüyoruz” dedi.

Demir, "Okul, aile, devlet ve teknoloji dörtgeni ile zehirli dijital oksijeni kesen adımlar atılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Galip Yüksel de saldırganlarda şöhret arayışı olduğunu dile getirdi. Anaokulundan lise sona kadar rehberlik hizmeti verilmesini önerdi.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, 12-15 Haziran tarihleri arasında Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya inceleme ziyareti gerçekleştirecek.