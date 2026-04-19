TBMM okul saldırılarını araştıracak. Partilerin ortak tavrıyla araştırma komisyonu kurulacak

Meclis okul saldırılarını araştıracak.

Genel Kurul'da, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılar a ilişkin genel görüşme yapılacak.

Tüm partiler bu konunda bir araştırma komisyonu kurulması konusunda görüş birliğine vardı. Komisyon, olaylarla ilgili yetkilileri ve uzmanları dinleyerek bir rapor ortaya koyacak.

SOSYAL MEDYAYA 15 YAŞ SINIRI

TBMM Genel Kurulu sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerinin içinde bulunduğu teklifin görüşmelerine de devam edecek. Teklifin ilk 15 maddesi kabul edildi.

Düzenleme sosyal medyaya 15 yaş sınırı getirilmesini öngörüyor. Oyun platformu, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Ayrıca , kadınlara verilecek doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla izin süresi dolmuş olanlara da talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

İşçiye, babalık izni de 5 günden 10 güne yükseltilecek.

TBMM'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI

Meclis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları da başlıyor. Genel Kurul'da 20 Nisan Pazartesi günü "TBMM Çocuk Özel Oturumu" yapılacak.

Genel Kurul'u çocuklar yönetecek. Genel Kurul, 23 Nisan Perşembe günü de özel gündemle toplanacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti temsilcileri konuşacak.

23 Nisan akşamı da resepsiyon verilecek.