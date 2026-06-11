TBMM okul saldırılarını araştırıyor. "İnternette pompalı tüfek 2 bin liraya satılıyor"

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyon üyeleri 3 gün boyunca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulunacak. Okulları ziyaret edecek heyet mağdur ailelerle de bir araya gelecek.

"BİR OKULDA AKRAN ZORBALIĞI NE KADAR ÇOKSA O KADAR AKADEMİK BECERİ DÜŞÜYOR"



Komisyonun dün yapılan toplantısında sunum yapan Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şule Alan, okullardaki şiddet olaylarının çocukların ruh sağlığı, sosyal ve duygusal kırgınlıklarıyla yakından ilişkili olduğunu söyledi.

Küçük yaşlara kadar inen madde kullanımının da büyük bir problem olduğunu belirten Alan, "Bunun davranışla ilişkisinin olmaması, şiddetle ilişkisinin olmaması beklenemez." dedi.

Yaptığı çalışmanın sonuçlarını paylaşan Alan, şöyle devam etti;

"Yaptığımız araştırmada bulguları Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve İstanbul'dan. Bir okulda akran zorbalığı ne kadar çoksa o kadar akademik beceri düşüyor. Bir okulda ne kadar birbirine güven varsa o kadar matematik skorlarının yükseldiğini, akademik skorlarının yükseldiğini görüyorsunuz. Ne kadar dayanışma varsa aynı şekilde bunları görüyorsunuz. Bunlar on binlerce çocuğu içeren örnekler bunlar."



“DİKKAT ÇEKMEK VE POPÜLER OLMAK İÇİN SALDIRI YAPIYORLAR”



Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı Burhan Tosun da okul saldırılarının yüzde 94'ünde saldırganın niyetini saldırı öncesi en az bir kişiye anlattığını belirtti.

Saldırganların popüler olmak, dikkat çekmek veya büyük bir tramvası olduğu için saldırıları gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD'de uygulanan bir erken tespit uygulaması ile bir çok saldırının önüne geçildiğini de hatırlatan Tosun, Türkiye 'deki ilgili bakanlıklar ve kurumların da yılda iki kez erken tespit tatbikatı uygulaması önerisinde bulundu.

“İNTERNETTE POMPALI TÜFEK 2 BİN LİRAYA SATILIYOR”

Tosun, okullara yönelik saldırı gerçekleştirmenin bir akım haline geldiğini ve bunun küresel düzlemde, 'Mass shoting' olarak nitelendirildiğini ifade etti. Tosun, "Ne yazık ki elinde cep telefonu tutan herkesin yaşayabileceği farklı siber zorbalıklar var. Şimdi, bu, 'Darknet' dediğimiz internet dünyası forumda çocuk açık açık yazmış, demiş ki; 'Pompalı tüfek 2 bin TL' Batman'dı yanlış hatırlamıyorsam, forumda satıyor. Elinde telefonu interneti olan bir çocuğun buraya erişimi mümkün." diye konuştu.