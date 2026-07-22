TBMM okul saldırılarını araştırıyor. Öğrenci ve velilere risk taraması

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa okul saldırılarını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı. Alınan kararla komisyon çalışmaları 29 Ağustos'a kadar sürecek.

Komisyonun son toplantısında ise 5 bakanlıktan yetkililer sunum yaptı.



ÖĞRENCİ VE VELİLERE RİSK TARAMASI

Komisyonda konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, 4,7, 9 ve 11'inci sınıflarda anket temelli risk taraması yapacaklarını söyledi.

Çocukta yüksek risk tespit edilmesi halinde ise çocuk ile ebeveynin psikiyatriste sevkinin gerçekleştirileceğini vurguladı.

Çocukların randevu işlemlerinin ise Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilerek herhangi bir gecikmenin yaşanmasına engel olunacağını ifade etti.



ZARARLI İÇERİKLE MÜCADELE

Komisyonda konuşan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz ise sosyal medyadaki zararlı içeriklere karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Alagöz, sosyal medya çalışma grubunun 3 bin 188 zararlı içerik hakkında işlem gerçekleştirdiğini ifade etti.

Dijital risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 3 bin 976 ebeveyne eğitim sunduklarını belirtti.



GENÇLİK MERKEZLERİNE YENİ MODEL



Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu da gençlik merkezleri modelinde değişikliğe gittiklerini söyledi.

Yeni modelin bir ay içerisinde hayata geçirileceğini belirten Efendioğlu, "Artık gençlik merkezlerimizde herhangi bir üyelik modeli kalmayacak. Gençler sisteme e-devletleriyle otomatik üye olacaklar." dedi.