TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu üyeleri Şanlıurfa’da

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nun 18 üyesi, Şanlıurfa’daki ilk ziyaretlerini Valiliğe gerçekleştirdi.



Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından karşılanan Komisyon üyeleri, makam odasına geçti.



Burada Vali Şıldak ile görüşen milletvekilleri, daha sonra GAPTEM’de bir toplantı gerçekleştirecek.



Komisyon üyelerinin yarın sabah Siverek ilçesine giderek, incelemelerde bulunacağı belirtildi.