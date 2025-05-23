TBMM önünde ateş açan şahıs gözaltına alındı
TBMM önünde bir yetkiliyle görüşmek isteyen şahıs, görüşmeye izin verilmeyince havaya ateş açtı. Şahıs gözaltına alındı.
TBMM’ye taksiyle gelen şahıs, Meclis'te bir yetkiliyle görüşmek istedi.
Meclise alınmayan ve ailevi problemler yaşadığı öğrenilen şahıs, TBMM Milli Egemenlik Parkı’na gelerek silahıyla havaya üç el ateş etti.
POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Meclis polisleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi.
Polisleri gören şahıs, silahını atarak kaçmaya çalıştı.
GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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