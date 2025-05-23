TBMM önünde ateş açan şahıs gözaltına alındı

TBMM’ye taksiyle gelen şahıs, Meclis'te bir yetkiliyle görüşmek istedi.

Meclise alınmayan ve ailevi problemler yaşadığı öğrenilen şahıs, TBMM Milli Egemenlik Parkı’na gelerek silahıyla havaya üç el ateş etti.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Meclis polisleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi.

Polisleri gören şahıs, silahını atarak kaçmaya çalıştı.