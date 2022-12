TBMM ve Adalet ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının bütçeleri Genel Kurulda kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda TBMM, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.



Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap işlemine geçildi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki davalara ilişkin sorusu üzerine, mahkemeler ve hakimlerle ilgili Adalet Bakanı olarak değerlendirme yapmasının doğru olmadığını söyledi.



Kararların hepsinin gerekçeli olduğunu ifade eden Bozdağ, "Neden verildiği orada yazıyordur, onu ben bilemem. Bu dosyaların her birini takip etmek benim görevim değil. Çünkü 'görülmekte olan bir dava hakkında Mecliste soru sorulamaz, görüşme yapılamaz.' diyor Anayasa. Ve herhangi bir beyanda da bulunamaz." dedi.



Kararlara karşı itiraz, istinaf, temyiz yolu gibi hukuk müesseseleri olduğunu anlatan Bozdağ, "Önemli olan, sistemimizde bu müesseselerin sağlıklı işleyip işlememesidir. Bu müesseseler sağlıklı işlediği takdirde eninde sonunda hak yerini bulacaktır, adalet tecelli edecektir." diye konuştu.



Bakan Bozdağ, yargının görevini üstlenmesinin mümkün olmadığını ve bunu yapmanın anayasal suç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Ben yargıya müdahale edemem, yargının işleyişine karışamam, kararları hakkında değerlendirme yapmam, yapamam. Çünkü Adalet Bakanıyım, değerlendirmelerim farklı sonuçlara da yol açabilir. O yüzden yargıya intikal etmiş konularda bugüne kadar çıkan kararlara dair eleştirilerim var ama intikal eden konuları tek bir yerde konuştum, arzu etmedim ama mecbur kaldığım için konuştum. Onu da söyledim.



Yargı yetkisinin kullanılması konusunda benden bir cevap beklemeyin. Benim böyle bir cevap vermem de Anayasa'ya kesinlikle uygun değil. Yargı yetkisi, siyasetçi veya Bakan veya Kurul Başkanı olarak bizim müdahale edebileceğimiz bir alan değildir. Orası dokunulmaz bir alandır. Biz o alana müdahale etmeyelim. O alanın sağlıklı işlemesi için hepimiz üzerine düşeni yapalım."



ÖĞRENCİ YURTLARI YETERSİZ İDDİASI



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise yüzme öğretmeye devam edeceklerini belirterek, "Bizim amacımız bu ülkede herkesi her imkandan faydalandırmak. Eski Türkiye'de bir kısım insanlar faydalanabiliyordu bu imkanlardan. Artık bu ülkenin her bir tarafında, en ücra noktasında da milyonlarca insan faydalanıyor." diye konuştu.



Talep eden üniversite öğrencilerinin yüzde 98'ini yurtlara yerleştirdikleri halde hala "5 kişiden biri yerleşti" iddiasına dair "Hangi matematiğin peşinden koşuyorsunuz onu anlamadım." değerlendirmesinde bulunan Kasapoğlu, "Bu yıl yurtlarımızda başvuran 430 bin öğrenci var. Biz de bunun yüzde 98'ini yerleştirdik." dedi.



Şu an itibarıyla "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinden 5 milyon 59 bin 840 vatandaşın faydalandığını ifade eden Kasapoğlu, bunun hem fırsat eşitliğine hem de insanların boğulma tehlikesinden kurtulmasına yönelik bir proje olduğunu vurguladı.



Kasapoğlu, muhalefet partilerinin milletvekillerinin tepkisi üzerine, "Bu anlamdaki çabaları takdir etmeye davet ediyorum. Umarım ki vicdanınızla, yüreğinizle bu işi takip edersiniz." dedi.



Konuşmaların tamamlanmasının ardından TBMM, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.