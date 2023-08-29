TBMM yeni yasama yılına ekonomi gündemiyle başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlacak.



Meclis’te öncelikli gündem ekonomi olacak ve para piyasalarındaki hareketlilik gündeme gelecek.



AK PARTİ’DE EKONOMİ MESAİSİ



AK Parti partisi, TBMM gündemine gelmesi planlanan ekonomi yasaları ve bakanlıklardan gelecek yasal düzenlemelere ilişkin taslak metinlere son halini vermek için eylül ayında mesai yapacak.

ERKAN SUNUM YAPACAK



Ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekim ayının ikinci haftasında Mehmet Muş başkanlığında toplanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, burada ekonomideki son gelişmeler ve para politikasına ilişkin milletvekillerine sunum yapacak.



Erkan, Merkez Bankası'nın izlediği sıkılaştırma politikası ve beklentileri milletvekilleriyle paylaşacak ve soruları yanıtlayacak.