TBMM'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildi.

TBMM'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Büyük Millet Meclisi'nde () 15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi.

Darbe girişiminde şehit olanlar için Meclis Camii'nde mevlit programı gerçekleştirildi.

Programa, TBMM Başkanı ’un yanı sıra milletvekilleri, Meclis personeli ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildi.

KARANFİL BIRAKILDI

Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve siyasi partilerin temsilcileri darbe girişiminde ilk bombanın düştüğü alanda inşa edilen 15 Temmuz Anıtı'na ve Şeref Holü'ne karanfil bıraktı.

Kurtulmuş ve beraberindekiler daha sonra Meclis Başkanlığı tarafından hazırlanan, "Türkiye Demokrasi Serüveni Sergisi"ni gezdi ve Meclis içerisinde bombalanan alana karanfil bıraktı.

TBMM'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - 1 TBMM'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu toprakların bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla andık. Aziz milletimizin yazdığı bu destanı unutmadık, unutturmayacağız." dedi.

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