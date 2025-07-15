TBMM'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kurtulmuş ve beraberindekiler daha sonra Meclis Başkanlığı tarafından hazırlanan, "Türkiye Demokrasi Serüveni Sergisi"ni gezdi ve Meclis içerisinde bombalanan alana karanfil bıraktı.

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu toprakların bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla andık. Aziz milletimizin yazdığı bu destanı unutmadık, unutturmayacağız." dedi.