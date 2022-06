TBMM'de 'Avukatlık Kanunu'nun iki maddesi kabul edildi

Kabul edilen maddelere göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel teşkil etmeyecek.



Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcı mesleğinden olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek. İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanacak.



Birden fazla baronun bulunduğu illerde, her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.



Yargı mercilerinin talebi üzerine gerçekleştirilecek görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliğince (TBB) oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak.



GÖRÜŞMELERDEN



İYİ Parti Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, "Her yıl mezun olan on binlerce gencin staj sorunlarına, iş ve aş sorunlarına, nitelikli hukukçu yetiştirme sorununa ve avukatların sık sık şiddete maruz kalmasına ilişkin bu kanun teklifinde ne var dersek; çözüme dönük hiçbir şey yoktur." diye konuştu.



Sorunun çözülemeyecek boyutlara ulaştığını, bundan sonra hukuk fakültesi açmamanın, ilk tedbir olması gerektiğini savunan Subaşı, "Günübirlik siyasi hoşluk için açılmış hukuk fakülteleri yüzünden karşımızda duran devasa sorun stajyerleri, avukatları, baroları, on binlerce aileyi ve yüz binlerce seçmeni ilgilendirir hale geldiği için görünür olmuştur. Büyüyen sorunun altında kalan iktidar yine yatıştırıcı pansuman tedbirine başvurmayı uygun görmüştür." ifadesini kullandı.



MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, adli yardımın hem Anayasa hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında adalete erişim, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret etti. Atay, birden fazla baro kurulabilmesiyle ilgili düzenlemeden sonra adli yardımın yürütülmesi hususunda bazı sorunlarla karşılaşıldığını anlattı.



Atay, "Görüşmekte olduğumuz kanun teklifiyle adli yardım hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların adalete erişimi ve diledikleri avukatı tercih edebilmeleri için düzenleme de yapılmaktadır. Birden fazla baronun bulunduğu bölgelerde, illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak ve vatandaşlar istedikleri barodan avukat tercihinde bulunabileceklerdir." bilgisini verdi.



"AMAÇ AVUKATLIK MESLEĞİNİ YIPRATMAK"



HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, avukatlık mesleğinin piyasalaştırılmaya çalışıldığını ileri sürerek "Teklifle, 2020'de çoklu baroya geçişle yargı alanının bütünlüğüne verilen zarar derinleştirilmek, mesleğin kendisi itibarsızlaştırılmak isteniyor." görüşünü savundu.



Kerestecioğlu, adli yardım hizmetleri için kullanılmak üzere Hazineden TBB'ye aktarılan ödeneğin barolar arasındaki dağıtımının adaletsizliğe yol açacak şekilde yeniden belirlendiğini iddia ederek "Özellikle yandaş baroların işine yarayacak bu değişiklikle, illerde nüfus sayısı da avukat sayısı da bir çarpılıyor, bir bölünüyor; sonunda 2 nolu barolara şimdikinden neredeyse 4 katı daha fazla kaynak aktarılmış oluyor." diye konuştu.



CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TBB "Staj daha nitelikli yapılsın" derken avukatlık stajının hiç yapılmamasının istendiğini savunarak "Amaç avukatlık mesleğini yıpratmak. Şu an Türkiye'de 165 bin avukat var. Her yıl 20 bin stajyer avukat geliyor, mesleğe yaklaşık 15 bin ila 20 bin arasında avukat katılıyor ve bunlar 2 bin lira ile 3 bin lira arasında maaşlarla çalışmaya zorlanıyorlar; nitelikleri düşüyor, eğitim kalitesi düşüyor." dedi.



Yargının bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Antmen, "Türkiye'yi örnek bir ülke haline getirmek istiyorsanız yargıyı tarafsız ve bağımsız hale getirin, yeter." değerlendirmesinde bulundu.



"İNSAN ODAKLI ADALET ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, kanun teklifinde avukatlık stajı, birden fazla baro olan illerde adli yardım bürosu oluşturulması, adli yardım ödeneklerinin dağıtımı ve görevlendirmelerle ilgili konularda düzenlemeler yapıldığını anlattı.



Teklifteki, "Avukatın stajına engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışması avukatlık stajı yapılmasına engel değildir." hükmüne işaret eden Uygur, "Yargı Reformu Stratejisi Belgemizdeki hedeflerimiz doğrultusunda yaptığımız düzenlemelerle Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, insan odaklı adalet anlayışıyla, özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik ve daha güçlü Türkiye için bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, verdiği aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.