TBMM'de başkanvekilleri onaylandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Yasama Dönemi'nin ikinci yarısında görev yapacak Başkanlık Divanı belirlendi.

Genel Kurul'da, TBMM başkanvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleri, Meclis İdare amirleri ve İhtisas Komisyonu üyelikleri için seçim yapıldı.

Siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından seçimlere geçildi.

AK PARTİ BOZDAĞ, MHP ADAN'LA DEVAM EDECEK

AK Partili Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ yeniden seçildi. MHP'nin mevcut Meclis Başkanvekili Celal Adan da görevine devam edecek.



CHP, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın yerine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ü, DEM Parti ise hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in yerine Pervin Buldan’ı Meclis Başkanvekili olarak belirledi.

Katip üyeliklere ise AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan; CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar; İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici seçildi.

İDARE AMİRLERİ BELİRLENDİ

Seçim sonucunda TBMM İdare Amirliğine, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan; CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı; MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz getirildi.

İHTİSAS KOMUSYONLARINA ÜYE SEÇİMİ

Genel Kurulda, 19 ihtisas komisyonuna da üye seçimi yapıldı.

AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi tarafından Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Çevre Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, İçişleri Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'na aday gösterilen milletvekilleri oylanarak kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Başkanlık Divanı üyelikleri ile ihtisas komisyonlarına seçilen milletvekillerinin görev sürelerinin 14 Haziran itibarıyla başlayacağını ifade etti.