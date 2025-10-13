TBMM'de bu hafta gündem trafik ve Milli Park düzenlemeleri

Trafik cezalarını artıran teklif bu hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde olacak. Düzenleme bu haliyle yasalaşırsa, direksiyonda cep telefonu kullanana ilk ihlalde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verilecek. Üçüncü ihlalde ise ehliyete 30 gün süre ile el konulacak ve 20 bin lira ceza uygulanacak.



Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konulacak. Araç 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.

Alkollü yakalananlara birincide 25, ikincide 50, üçüncüde 150 bin lira ceza kesilecek. Bir yıl içinde 3 kez alkollü araç kullananların ehliyetlerine 5 yıllığına el konulacak



MİLLİ PARKLAR KOMİSYONDA



Komisyonlarda ise; Milli parklar, turizm ve vakıflar ile ilgili yeni düzenlemeler ele alınacak...



Milli Parklarda çevre sorunu yaratan, havayı suyu kirleten, bitki örtüsüne zarar veren, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Milli Park alanında izin verilen yerlere otel ve konaklama tesisi yapılabilecek.