TBMM'de bu hafta gündem yoğun: Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşülecek

Haftalık çalışmasına 4 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurul, ilk olarak TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2025'ten itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini ele alacak.



Bu tezkerenin ardından Azerbaycan, Pakistan ve Türkmenistan ile yapılan uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerini görüşecek Genel Kurul, ilk 10 maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.



Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ne göre, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisi'ne atanabilecek.



Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek.



Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.



KOMİSYON GÜNDEMLERİ



İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.



Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri dinlenecek.



Dilekçe Komisyonu Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonunda ise Ticaret Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak.



Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkilileri milletvekillerine bilgi verecek.



İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzurum ve Erzincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarını görüşecek.



Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.