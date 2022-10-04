TBMM'de bu hafta: İlk olarak  'dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' görüşülecek

Genel Kurul, bugün toplanarak Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.



Geride kalan yasama yılında TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifli ile internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.



Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.



Resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak.



İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek.



Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.



AYM'YE ÜYE SEÇİLECEK



Genel Kurulda AYM ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçilecek.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Genel Kurulda görüşülecek.



E​​​NDÜSTRİ BÖLGELERİNE EK TEŞVİKLER



Genel Kurulda daha sonra E​​​ndüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.



TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 15 Haziran'da kabul edilen teklifle, kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor.



Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak.



Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetici şirket görevlilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 50 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.



KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ



Dışişleri Komisyonu, perşembe günü AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanacak. Milli Savunma Bakanlığının "Tahıl Koridoru Hakkındaki Güncel Gelişmeler" başlıklı sunum yapacağı toplantıda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 6 kanun teklifi ele alınacak.



GRUP TOPLANTILARI BAŞLAYACAK



TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yeniden başlayacak.



AK Parti TBMM Grup Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 5 Ekim Çarşamba günü, 112 gün sonra yeniden yapılacak.



Grup toplantısında 2,5 yıl aradan sonra ilk kez ziyaretçi alınacak. AK Parti Grup Toplantısı'na, Türkiye'de Covid-19 ile mücadele tedbirlerinin başladığı Mart 2020'den bu yana ziyaretçi kabul edilmiyordu.