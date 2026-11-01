TBMM'de bu hafta. Mekke Savunma Anlaşması Meclis'te

Mekke Savunma Anlaşması yeni haftada Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Türkiye , Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma ortaklığının mimarı olan anlaşma, 16 maddeden oluşuyor. Anlaşmaya göre, taraflardan herhangi birine yönelik silahlı saldırı, hepsine yapılmış sayılacak.

Taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) şartının 51. maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde, saldırıya uğrayan ülkeye, askeri imkan ve kabiliyetler de dahil olmak üzere destek sağlayacak.

Anlaşma, taraflar arasında savunma sanayii ve güvenlik alanında da derin bir işbirliğini şart koşuyor. Buna göre, savunma yeteneklerini geliştirmek amacıyla savunma kurumları arasında karşılıklı personel değişimi, ortak eğitim ve tatbikatlar yapılabilecek.

ANLAŞMA EN AZ 10 YIL GEÇERLİ OLACAK

Taraflar, yürürlüğe girmesini takip eden ilk 10 yıl boyunca anlaşmadan ayrılamayacak. 10 yılın ardından ise en az 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak çekilme hakkı kullanılabilecek.

BÜTÇE MESAİSİ SÜRECEK

Meclis'te yeni haftada bütçe mesaisi de devam edecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji , Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Hazine ve Maliye ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının 2027 yılı bütçeleri görüşülecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.