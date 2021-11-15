TBMM'de bu hafta: 5. Yargı Paketi, 2022 bütçesi ve HSK üyeliği seçimi

TBMM Genel Kurulu, yarın, 5. Yargı Paketi olarak bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, maddeleri üzerinden devam edecek.



Teknolojinin de dikkate alınarak, icra ve iflasta elektronik satışın düzenlendiği kanun teklifinde, ayrıca uzun süredir kamuoyunun gündeminde bulunan çocuk teslimine ilişkin, çocukları icranın konusu olmaktan çıkaran hükümler bulunuyor.



Düzenlemeyle, haczedilen malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacak. Açık artırmada teklif verme süresi 7 gün olacak.

İCRADAN ÇOCUK TESLİMİNE SON



İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan "çocuk teslimi", "çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrası", "çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında uzman bulundurulması" ve "çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası" başlıklı maddeler yürürlükten kaldırılacak.



Kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayeti kendisinde olmayan anne veya babanın talebi üzerine velayet değiştirilebilecek.



Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilecek.



KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ



Plan ve Bütçe Komisyonu, 2022 bütçesi maratonunu sürdürecek.



Komisyonda yarın Milli Savunma Bakanlığı, çarşamba günü Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun bütçeleri ele alınacak.



Komisyon perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçesi için mesai yapacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile Kapadokya Alan Başkanlığının bütçeleri ise cuma günü görüşülecek.



TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, çarşamba günü AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanacak. Komisyonda, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için yapılan başvurular arasından TBMM Genel Kuruluna göndermek üzere 3 adayı belirlemek amacıyla seçim yapılacak.



Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, salı günü AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplanacak. Komisyonda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2020 Yılı Sayıştay Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ele alınacak.



Dijital Mecralar Komisyonu, perşembe günü AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanacak. Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "dijital dönüşüm ve dijital gelecek" başlıklı sunum yapacak.

HSK ÜYELİĞİ SEÇİMİ



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanacak.

Komisyonda, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için yapılan başvurular arasından, Genel Kurula göndermek üzere 3 adayı belirlemek amacıyla seçim yapılacak.

