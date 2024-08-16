TBMM'de Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milletvekilliği düşürülen Can Atalay için saat 14.00'da özel oturumla toplandı. Oturumun başında Ahmet Şık'ın konuşmasından sonra çıkan tartışmaların ardından görüşmelere 15 dakika ara verildi.  Verilen ara sırasında AK Partili milletvekilleri ve TİP milletvekilleri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

TBMM'de Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

Meclis yeter sayısına ulaşıldıktan sonra başlayan oturumu AK Partili Bekir Bozdağ yönetiyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, İşçi Partisi ve Emek Partisi 9 Ağustos’ta, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay ile ilgili verdiği karar nedeniyle 'nin olağanüstü toplanmasını istemişti.

Oturum öncesi AK Parti milletvekillerinin sıraları boş kaldı. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri yoklamaya katılmadı.

TBMM'de Can Atalay oturumunda yumruklu kavga - 1

Dün ayağı kırıldığı açaklanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel toplantıya topallayarak katıldı. Özel,  'ye girişinde gazetecilerin sağlık durumuyla ilgili sorularına "Basit bir ev kazası geçirdim" yanıtını verdi.

İşçi Partisi (TİP) İstanbul Ahmet Şık'ın kürsüde 'Sizde hiç utanma yok' sözlerinden sonra AK Parti sıralarından tepki yükseldi. Bekir Bozdağ, tartışma nedeniyle birleşime 15 dakika ara verdi.

TBMM'de Can Atalay oturumunda yumruklu kavga - 2

Verilen aranın ardından milletvekilleri kürsünün önünde birbirine girdi.

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