TBMM'de Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

Meclis yeter sayısına ulaşıldıktan sonra başlayan oturumu AK Partili Bekir Bozdağ yönetiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi 9 Ağustos’ta, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay ile ilgili verdiği karar nedeniyle TBMM'nin olağanüstü toplanmasını istemişti.



Oturum öncesi AK Parti milletvekillerinin sıraları boş kaldı. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri yoklamaya katılmadı.