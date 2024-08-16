TBMM'de Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

Meclis yeter sayısına ulaşıldıktan sonra başlayan oturumu AK Partili Bekir Bozdağ yönetiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi 9 Ağustos’ta, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay ile ilgili verdiği karar nedeniyle TBMM'nin olağanüstü toplanmasını istemişti.
Oturum öncesi AK Parti milletvekillerinin sıraları boş kaldı. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri yoklamaya katılmadı.
Dün ayağı kırıldığı açaklanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel toplantıya topallayarak katıldı. Özel, TBMM'ye girişinde gazetecilerin sağlık durumuyla ilgili sorularına "Basit bir ev kazası geçirdim" yanıtını verdi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde 'Sizde hiç utanma yok' sözlerinden sonra AK Parti sıralarından tepki yükseldi. Bekir Bozdağ, tartışma nedeniyle birleşime 15 dakika ara verdi.
Verilen aranın ardından milletvekilleri kürsünün önünde birbirine girdi.
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