TBMM'de Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Can Atalay oturumunda kavga çıktı. Milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti. Dakikalar süren gerilimde yaralananlar oldu. Oturuma 5 kez ara verildi. Aranın ardından Genel Kurul'u TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açtı. Kavgaya karışan AK Partili Alpay Özalan ile Türkiye İşçi Partili Ahmet Şık'a kınama cezası verildi.

TBMM'de Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

Genel Kurulu'nda Can Atalay oturumunda yumruklu çıktı. AK Parti ve DEM Partili milletvekilleri dakikalarca kavga etti, yaralananlar oldu.

TBMM, Anayasa Mahkemesi'nin son kararının ardından muhalefet milletvekillerinin talebiyle olağanüstü toplanmıştı.

İşçi Partisi (TİP) Ahmet Şık'ın AK Parti'ye yönelik sert sözlerinin ardından tansiyon yükseldi. Oturuma ara verildi. Aranın ardından oturum tekrar açıldı.

Kürsüdeki Ahmet Şık, AK Parti'ye yönelik sert sözlerini sürdürdü. Şık "Bu ülkede size mevzuat anlatacak değilim. Can Atalay'a terörist demeniz de hiç şaşırtıcı değil. Bu ülkenin en büyük terör örgütü hanedanlık mafyasıyla devlete çöken işte bu sıralarda oturanlar en büyük teröristler de buradakilerdir. ifadesini kullandı.

Ahmet Şık'ın sözlerine AK Partililer tepki gösterdi. AK Partili Meclis İdare Amiri Alpay Özalan yerinden kalkarak Şık'a saldırdı.

Özalan, Şık'ın boğazına sarılarak kürsüden indirmeye çalıştı. Şık da Özalan'a yumruk attı. Ardından milletvekilleri kürsüye koştu.

DEM Partililer ile AK Partililer yumruk yumruğa kavga etti. Diğer milletvekilleri ayırmaya çalışsa da kavga dakikalarca devam etti. Kadın milletvekilleri de yaralandı.

Genel Kurul salonunda kan izleri görüldü. Görevliler salona girip kan izlerini temizledi. Yaşanan büyük kavganın ardından oturuma 45 dakika ara verildi.

Bu sırada yaralananlara ilk müdahale yapıldı. Başkanvekili Bekir Bozdağ, partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşananlara "Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde yumruklar, tekmeler uçuşuyor. Yerlerde kan var. Gözümüzün önünde oldu, kadınlara vuruyorlar. Bu duruma şahit olduğum için inanılmaz derecede utanç içindeyim." sözleriyle tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonda görüşen Özel "Bu şiddeti normalleştiremeyiz, mutlaka inisiyatif almanız gerekiyor." dedi.

TBMM'de Can Atalay oturumunda yumruklu kavga - 1 Alpay Özalan'ın üzerine yürüdüğü Ahmet Şık kürsü önünde yere düştü.

ŞIK VE ÖZALAN'A KINAMA CEZASI

Verilen 5 aranın ardından Genel Kurul çalışmalarına Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönetiminde yeniden başladı.

TİP İstanbul Ahmet Şık ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a, varılan uzlaşma sonucu kınama cezası verildi.

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