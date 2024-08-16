TBMM'de Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay oturumunda yumruklu kavga çıktı. AK Parti ve DEM Partili milletvekilleri dakikalarca kavga etti, yaralananlar oldu.

TBMM, Anayasa Mahkemesi'nin son kararının ardından muhalefet milletvekillerinin talebiyle olağanüstü toplanmıştı.



Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın AK Parti'ye yönelik sert sözlerinin ardından tansiyon yükseldi. Oturuma ara verildi. Aranın ardından oturum tekrar açıldı.

Kürsüdeki Ahmet Şık, AK Parti'ye yönelik sert sözlerini sürdürdü. Şık "Bu ülkede size mevzuat anlatacak değilim. Can Atalay'a terörist demeniz de hiç şaşırtıcı değil. Bu ülkenin en büyük terör örgütü hanedanlık mafyasıyla devlete çöken işte bu sıralarda oturanlar en büyük teröristler de buradakilerdir. ifadesini kullandı.

Ahmet Şık'ın sözlerine AK Partililer tepki gösterdi. AK Partili Meclis İdare Amiri Alpay Özalan yerinden kalkarak Şık'a saldırdı.

Özalan, Şık'ın boğazına sarılarak kürsüden indirmeye çalıştı. Şık da Özalan'a yumruk attı. Ardından milletvekilleri kürsüye koştu.



DEM Partililer ile AK Partililer yumruk yumruğa kavga etti. Diğer milletvekilleri ayırmaya çalışsa da kavga dakikalarca devam etti. Kadın milletvekilleri de yaralandı.

