TBMM'de gizli Ukrayna oturumu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulunu Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizle ilgili bilgilendirecek.



Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.



Adan, birleşimin başlangıcında yürütmenin, Ukrayna'da yaşanan son gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu aktardı.

KONUŞMA SÜRELERİ

Bu isteği yerine getireceğini belirten Adan, talep olması halinde siyasi partilere de söz hakkı vereceğini söyledi. Adan, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.

Oturumun kapalı olması için AK Parti önerge verdi. Oylamaya sunulan önerge kabul edildi. Genel Kurul'un üyeler dışında boşaltılmasının ardından kapalı oturuma geçildi. Meclis basın kordidorundaki genel kurula bakan ofisler de kapatıldı.

DEVLET SIRRI KABUL EDİLECEK

Toplantıda konuşulan tüm bilgiler devlet sırrı olarak kabul edilecek. Gizli oturumda tutanakları yeminli stenograflar tutacak. Kapalı oturumun tutanağı daha sonra bir zarfa konularak görevli katip üyelerce mumla mühürlenecek ve Meclis arşivine kaldırılacak.

SAĞIR VE DİLSİZ KAVASLAR GÖREV YAPACAK

Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapacak.



MİLLETVEKİLLERİNE AÇIKLAMA YASAĞI



Oturuma katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasak olacak.