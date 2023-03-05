TBMM'de gündem borç yapılandırması

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.​



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftada, borç yapılandırma düzenlemesini yasalaştırmak için mesai yapacak. Yapılandırma teklifine depremzedeleri ilgilendiren bazı önemli maddeler eklenecek.

Edinilen bilgilere göre, deprem bölgesindeki vatandaşlar "veraset ve intikal" vergisinden muaf tutulacak.

Böylece depremzede vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarından kalan mirasla ilgili işlemlerde vergi ödemeyecek.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara araç muayenelerini yaptırmaları için 8 Mayıs 2023’e kadar süre tanınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bu süreyi uzatma yetkisi de verilecek.

Deprem bölgesindeki işverenlerin, çalışanlarına yapacağı maksimum 50 bin lira tutarlı nakdi yardımların, vergi ve sigorta priminden istisna tutulması sağlanacak.



Yasayla devlete olan borçların yapılandırılması için tanınacak başvuru süresi, 30 Nisan’dan 31 Mayıs 2023’e uzatılacak.

YAPILANDIRMAYA DEPREM AYARLAMASI



Yapılandırmanın ilk taksit ödemeleri de 31 Mayıs yerine 30 Haziran’da başlayacak.

Yapılandırma başvuru süresi, "mücbir sebep" ilan edilen deprem bölgesi için ise 31 Temmuz sonrasına kadar uzayacak.

Yapılandırmada son başvuru tarihinin Mayıs sonu olmasıyla, iş dünyasına sağlanan "matrah artırımı" imkanı, 2022 yılını da kapsayacak.