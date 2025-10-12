TBMM'de ilginç talepler: "Z kuşağı erken emekli olsun"

Vatandaşlar, dilek ve şikayetlerini parlamentoya iletebiliyor.



TBMM Dilekçe Komisyonu'na, 28. Yasama Dönemi'nin başlangıcı 15 Mayıs 2023 ile 12 Eylül 2025 tarihleri arasında yaklaşık 23 bin 500 başvuru yapıldı.

Başvurular arasında ilginç talepler de yer aldı.

"ORMANI YAKAN TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILSIN"

Komisyon'a başvuran başka bir kişi ise kasten orman yakan kişilerin Türk vatandaşlığından çıkartılmasını, ölene kadar sağlık dışında hiçbir kamu hizmetinden faydalanamamasını ve mülk edinme hakkının engellenmesini sağlayacak bir yasal düzenleme yapılmasını istedi.

"Z KUŞAĞI ERKEN EMEKLİ OLSUN"



Ayrıca, kamuoyunda "Z kuşağı" olarak adlandırılan yaş grubunun erken emeklilik hakkına kavuşması ile futbolda deplasmana giden taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle deplasmana gidiş gelişlerin yasaklanması talep edildi.



Televizyonda yayınlanan dizilerin yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmasına yönelik talep de başvurular arasında yer aldı.

"KAMUDA ŞORT GİYİLSİN"

Özellikle yaz aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dönemlere dikkati çeken bir vatandaş, kamuda çalışan erkek personel için mesai saatlerinde diz seviyesinde şort giyilebilmesine olanak sağlanmasına yönelik düzenleme talebinde bulundu.



Bir vatandaş ise zorunlu askerlik hizmetinin kadınlara da uygulanmasını istedi.



KART BORÇLARINDAN ÇALIŞMA KOŞULLARINA KADAR BİRÇOK TALEP



Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:



-Suç işleyenlerin, sağlık ve diğer giderler yoluyla dolaylı olarak devleti zarara uğrattıklarından mahkeme kararıyla kesinleşmiş kusurları doğrultusunda bu zararı tazmin etmelerini öngören bir yasal düzenleme yapılması.



-Kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçlarını devletin karşılaması.



-Milletvekili sayısının en az yüzde 40'ının kadınlara ayrılması.



-Valilik ve kaymakamlık makamlarının demokratik temsilin güçlendirilmesi amacıyla belediye başkanlarına devredilmesi veya bu makamların halk tarafından seçimle belirlenmesi.



-Belediyelere bağlı yasal hayvan mezarlıkları açılması.



-Eğlence yerlerinin, kafelerin, alkol satışı yapılan yerlerin cuma günü kapalı olması.



-Zincir market çalışanlarının çalışma koşullarına ilişkin yasal düzenlemeler yapılması.

