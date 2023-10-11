TBMM'de İsrail-Hamas görüşmesi

İsrail-Hamas savaşı TBMM'nin de gündeminde.

Meclis'te grubu bulunan 6 siyasi parti, genel görüşme yapılmasına ilişkin ortak önerge verdi.

Önergede, "Ülkemiz her iki tarafa da itidal çağrısı yapmakta, çatışmanın daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesini teminen büyük çaba göstermekte ve sivillerin korunmasını talep etmektedir. İsrail-Filistin meselesine 1967 sınırları temelinde iki devletli bir çözüm bulunması ihtiyacı kendini bir kez daha göstermiştir." ifadesine yer verildi.



Genel kurulda yapılan oylamada, genel görüşme açılmasına ilişkin önerge kabul edildi.

Danışma Kurulu kararıyla İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme 12 Ekim Perşembe günü yapılacak.

