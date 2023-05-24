TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı 20 oldu

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da kaydını yaptırdı. Kayıt işlemlerini tamamlayan Yılık’a rozeti takıldı.



Yılık, uzun dönem sonra Çankırı’nın ilk kadın milletvekili olarak şehrini Mecliste temsil edeceğini söyleyerek "Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle birlikte Hatice Özgener ilk defa Çankırı’yı Mecliste temsil ediyor; ama ondan sonra Çankırı’dan hiçbir kadın milletvekili yok. Dolayısıyla bu noktada benim için ayrı bir gurur kaynağı olacak. Çok sevgili hemşehrilerimi büyük bir gururla Mecliste temsil edeceğim. Beni destekleyen, bana inanan, her daim sevgisini hissettiren hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Bugün Dora ve Yılık'ın kayıt yaptırmasıyla TBMM'de kayıt yaptıran toplam milletvekili sayısı 20 oldu.